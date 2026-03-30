プレミアリーグで降格圏まで勝点１差の17位に沈むトッテナムは現地３月29日、イゴール・トゥードル監督を双方合意のうえで即時退任すると発表した。苦境に立たされている名門は、２月11日にトーマス・フランク監督を解任。立て直しを図るため、トゥードルを暫定指揮官として招聘していた。しかし、新体制でも状況は好転せず。就任後のリーグ戦は５試合で１分け４敗と未勝利が続き、47歳のクロアチア人指揮官の進退が騒がしく