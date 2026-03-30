［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パーク３月シリーズの第１戦。日本代表は国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーで対戦し、１−０で勝利した。北中米ワールドカップのメンバーが決まるまで、残された時間はほとんどない。実質的にメンバー選考に関わる試合は、今回のスコットランド戦と、次のイングランド戦の２試合だけ。５月31日のアイスランド戦は、すでにメンバーが決まった後で