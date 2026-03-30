All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「2026年冬ドラマ」に出演した女性俳優に関するランキングを公開。それでは、「2026年冬ドラマではまり役だったと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：戸田恵梨香（リブート）／45票2位は、『リブート』（TBS系）に出演して