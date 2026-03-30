28日午前5時前、新潟市南区の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 火事があったのは、新潟市南区鷲ノ木新田の山田孝史さん(69)の住宅です。警察と消防によりますと28日午前5時前、山田さんから「火事です」などと消防に通報がありました。火は約4時間後に消し止められましが、焼け跡から年齢・性別ともに不詳の2人の遺体が見つかりました。 通報を最後に山田さんと同居の母・トシイ(100)さんと連絡が取