長岡市の磯田達伸市長が、2026年は長岡花火の観覧席を1日あたり1万席増やすと発表しました。観覧席は全席有料で、今年は2025年より1日あたり1万席増やし2日間で約18万人を収容します。チケットの価格は2025年と同じです。 近年は、ネットオークションなどを使ったチケットの転売が相次いでいて一部の席で電子チケットを試験導入するほか、2025年同様チケットに購入者の名前を記載します。 ■長岡市 磯田達伸市長 「長