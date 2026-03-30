札幌市西区で軽乗用車のタイヤが外れ女の子に直撃した事故で、女の子の父親が運転手らを相手取り、およそ３億円の損害賠償を求め提訴しました。訴えを起こしたのは、札幌市西区で２０２３年、不正改造の軽乗用車のタイヤが直撃した当時４歳の女の子の父親です。女の子はいまも意識不明のままです。訴状によりますと、父親は、娘に回復見込みのないけがをさせたとして、車の運転手と所有者らに対しおよそ３億円の損害賠償を求めてい