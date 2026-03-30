All About ニュース編集部は3月3日、全国20〜60代の300人を対象に、「歴代ベストジーニスト」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ジーンズが似合うと思うベストジーニスト歴代男性受賞者」の調査結果を紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：目黒蓮（Snow Man）／52票2位に入ったのは、目黒蓮さんです。Snow Manのメンバーとして活躍しながら、ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）や映画