村上が3戦連発のソロアーチを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月29日、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2回に日本人選手初となるメジャーデビュー戦から3戦連発の3号ソロを放った。【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン4−2で迎えた2回二死、フルカウントからブランドン・スプロートの7球目のカットボールを捉えると、右翼にある自軍のブルペンへと打球は吸い込まれた