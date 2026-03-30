俳優の宮沢りえさんは3月29日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『Numero Tokyo』（扶桑社）2026年5月号特別版の表紙を飾り、撮影ショットを公開しました。【写真】宮沢りえの圧倒的なモデルショットモデルの魅力を発揮宮沢さんは投稿に写真を7枚載せています。表紙では「私を語る服」というテーマのもと、ベージュのフェザー素材のようなトップスにホワイトのバッグを抱えたスタイリッシュなショットを公開。ほかには、ベー