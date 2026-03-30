読売テレビはきょう30日から、朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（毎週月〜金曜 あさ5時〜）の放送を開始した。収録を終えたメインMC3人のコメントが到着した。【番組カット】ゆる〜い雰囲気…『じゅーっと！』マスコットのねぼビー同局が新しい朝番組を開始するのは2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん！』以来16年ぶり。初回放送には西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナのメインMC3人、サブMCを務