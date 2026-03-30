スターバックスが、日本上陸30周年に向けたティザー企画「スターバックス歴史問題集」をきょう30日からスタートした。全国5店舗の店頭に大型ビジュアルを掲出するほか、全国2000店舗以上の店内で歴史クイズを展開し、30年の歩みを振り返る参加型企画となっている。【画像】「懐かしい…」「これはわかる！」スタバ30周年歴史問題集の問い今回の企画は、30年の歴史の中で生まれた出来事や、あまり知られていないエピソードをク