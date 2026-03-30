女子テニスの30日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は15位で変わらなかった。内島萌夏（安藤証券）は81位。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位エレーナ・ルバキナ（カザフスタン）は変わらず、3位にコリ・ガウフ（米国）が上がった。（共同）