昨年4月に既婚男性との不倫関係を報じられたNHK畠山衣美アナウンサーが、金沢放送局に異動し、30日からローカル番組に出演することが、公式サイトなどで報告された。NHK公式サイトでは、ウェーブのかかった長く伸びた髪に白いジャケット姿の新たな畠山アナの写真を公開。これまで髪を後ろに束ねた青い写真だったが、雰囲気が一変したビジュアルを披露した。所属局が金沢放送局で15年入社であることや、これまでの仕事について「新