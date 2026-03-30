ウッチャンナンチャン内村光良（61）、女優天海祐希（58）、今田美桜（29）、30日、都内で「キリンビール晴れ風『新しくなる』発表会」に出席した。またSnow Man目黒蓮（29）がカナダからリモートで参加した。4人は、この日から放送の新CMに出演する。2024年（令6）4月発売から累計4億本を突破した「晴れ風」にとって、初のフルリニューアル。「飲みごたえ」と「飲みやすさ」が両立した味わいをより追求。すっきりした飲み口はそ