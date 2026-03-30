西武は30日、3月31日にベルーナドームで開催するオリックスとのホーム開幕戦から中村剛也選手と栗山巧選手の初の合同プロデュースグルメ『中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー』と、長谷川信哉選手がプロデュースした『長谷川信哉の昆布と6種の節(ぶし)を使った京風肉うどん』を販売することになったと発表した。『中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー』は、2人がテレビを見ていた際、マッシュルームを使ったハンバーガーの映像を見て