DeNAは30日、4月23日の阪神戦にwacciが来場すると発表した。同日は『BLUE☆LIGHT SERIES 2026 Supported by nojima』を開催。wacciは、試合後の「BLUE☆LIGHT LIVE（ブルーライトライブ）」に出演。当日は、ビジター席を含む全席種（ハマスタ入場券を除く）のチケットに付随する「BLUE☆LIGHT ペンライト」で青く染まる横浜スタジアムを盛り上げてもらう。また、試合前の「TWILIGHT☆LIVE（トワイライトライブ）」には、ボー