元放送作家の鈴木おさむ氏が３０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。裏アカウントのリスクについて言及した。鈴木氏は、お笑いタレント・エハラマサヒロの「おっさんわからへんねんけど、なんで裏垢作ってやばい事発信したいの？？不正ログインされたら人生終わらない？？」という投稿を引用。その上で「これ、本当にそう思う。特にタレントさんで裏垢作る人多いけど、なんで、絶対バレてると思わないのか？それとも実はちょっ