月組トップコンビ、鳳月杏・天紫珠李のお披露目公演として上演された「PHOENIX RISING」が、タカラヅカ・スカイ・ステージに登場する。新トップスターとなった鳳月杏をPHOENIX(フェニックス・鳳凰)になぞらえ、満月の夜に蘇った不死鳥がアジアを中心とした各国を巡っていくという趣向となっている。各場面で「夢」「愛」「浪漫」「希望」「月」「風」「飛翔」の7つのテーマを掲げる。作・演出は野口幸作。野口がこれまで作ってきた