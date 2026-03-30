IVE（アイヴ）のチャン・ウォニョンが、相変わらずの非現実的なスタイルを披露した。しかし、今回の写真は少し“チグハグ”に見えるという指摘が出ている。【写真】ウォニョン、バスローブ姿でベッドに寝そべりチャン・ウォニョンは3月29日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。クロップドトップスにフレアデニムという装いで、街中や屋外でポーズをとっている。ラフなスタイルにもかかわらず、細く長い脚、小さな顔、完璧な