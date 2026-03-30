5人体制へと再編されたZEROBASEONE（ZB1）が新しいチームロゴを公開し、第2章の始まりを告げた。今回公開されたZEROBASEONEの新ロゴは、従来のアイデンティティを維持しつつ、より洗練された強固な印象をを放っている。全体的にラインとフォルムを再構成し、チームの個性を一層鮮明に描き出している。【写真】ZEROBASEONE、9人体制最後の言葉まず、シンボルロゴは「ゼロ（0）がワン（1）を包み込むフォルム」でチームの結束力を視