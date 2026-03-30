少女時代のティファニーが、新婚生活を感じさせる冷蔵庫を公開する。3月29日に韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をお願い』のエンディングでは、次週予告としてティファニーとヒョヨンの出演シーンが公開された。【画像】ティファニー、夫との濃厚キス予告編では、シェフたちがティファニーの結婚を祝福する中、ヒョヨンが「結婚してくれたらいいと思っていた」と率直な思いを明かし、スタジオは笑いに包まれた。中で