たこ焼チェーン「築地銀だこ」は4月6日から4月19日まで、「お好きなたこ焼（8個入り）100円引きクーポン」（銀だこ公式アプリ内）を配布する。あわせて、4月13日から4月26日までの期間は、PayPayで支払うと会計金額の最大5％がPayPayポイントとして還元される「PayPayクーポン」も配布する。■アプリ会員100万人突破記念、100円引きクーポン配布“お好きなたこ焼（８個入り）100円引きクーポン”を配布今回の「お好きなたこ焼（8個