初デートの定番といえば「映画」ですが、些細なことが原因で楽しいデートにならなかったという人も少なくないようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「映画館での初デートに潜む意外な落とし穴」を紹介します。【１】見終わったあとの感想が正反対で、会話が続かない「相手が絶賛していたので、合わせるしかないのがツライ」（３０代女性）のように、感想の違いを埋める努力が必要になる場合もあるようです。会