学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「つみれ」はなんの略語？「つみれ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、お鍋に入れるときの動作を思い出してください！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「摘み入れ」を略した言葉でした！つみれとは、 魚肉