3月のある夜、都内の外資系高級ホテル。週末を過ごす一般客が行き交うロビーで、思わず振り返るほどのオーラを放つ人物がいた。黒縁のメガネに、真っ黒なジャケットのセットアップというシンプルな装い──俳優の高橋文哉（25）だ。彼が向かった宴会場では、ある注目作の大規模な宴が開かれていた。【写真を見る】ブラックコーデで打ち上げに参加した高橋文哉。千切豹馬を演じた高橋恭平の姿も累計発行部数5000万部を突破して