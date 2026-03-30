多くの高校野球ファンにとって、春夏の甲子園の季節となれば思い出されるのが在りし日のPL学園（大阪）硬式野球部だろう。春夏あわせて7度の全国制覇に加え、巨大な人文字と荘厳な吹奏楽で絶大な人気を誇った同校が2016年に活動を休止してから、間もなく10年になろうとしている。【写真】PL教団の象徴・大平和祈念塔（パーフェクトリバティータワー）2026年に入って2月も下旬に差し掛かった頃、PL学園とその母体であるパーフェ