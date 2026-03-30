【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 4月3日12時より予約開始 2027年3月 発売予定 価格：12,100円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」を4月3日12時より予約受付を開始する。発売は2027年3月を予定し、価格は12,100円。