高松赤十字病院 2026年1月、香川県子ども女性相談センターの職員に暴行を加えてけがをさせたとして高松市の医師の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、高松赤十字病院の医師の男（49）です。 警察によりますと男は2026年1月29日、香川県子ども女性相談センターでテーブルを足で蹴って40代の女性職員の両ひざに打ち付けさせる暴行を加え、全治10日間のけがを負わせた疑いが持たれていま