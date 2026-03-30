◆米大リーグマリナーズ８―０ガーディアンズ（２９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔ―モバイルパーク）ガーディアンズの新人Ｃ・デローター外野手（２４）が２９日（日本時間３０日）、敵地のマリナーズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、３打数１安打で、開幕デビューから４戦連続アーチとはならなかった。この日は初回１死の第１打席は空振り三振に倒れると、４回先頭の第２打席は三邪飛。７回先頭の第３打席で右安を放った