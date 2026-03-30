日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）３０日、東京・池袋のサンシャインシティの店舗で女性店員が男に刃物で刺されて死亡した事件について報じた。２６日にサンシャインシティ内ポケモンセンターで店員の春川萌衣さん（２１）が元交際相手の広川大起容疑者（２６）に刃物で刺された。春川さんを刺した後、広川容疑者も自身の首を刺し死亡。番組では捜査関係者の話として店内の防犯カメラ