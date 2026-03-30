女優の今田美桜が３０日、都内で行われた「キリンビール晴れ風『新しくなる』発表会」に出席した。リニューアルした商品にかけて新しく挑戦したことを問われた今田は「このお仕事は毎日が挑戦。この１年ぐらいは新しいことにチャレンジする年で刺激的でした。成長できてるといいな」と、昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインを務めたことなどを踏まえ目を輝かせた。発表会では新テレビＣＭを放映。今田はＣＭ