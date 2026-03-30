明日31日(火)は、九州から東北の広い範囲で春の嵐となり、交通機関が大きく乱れる可能性があります。大雨と強風の両方に注意して、安全運転を心掛けてください。局地的に非常に激しい雨や強風前線を伴った低気圧が発達しながら、明日31日(火)にかけて、日本列島を通過する見込みです。そのため九州から東北の広い範囲で雨や風が強まり、春の嵐となるでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に