「どこの球場も打球が少し遠くに飛んでいるような雰囲気がある」【もっと読む】米球団スカウトが危惧する阪神・佐藤輝明「打率1割5分未満」の深刻データ阪神・藤川球児監督のセリフである。29日の巨人戦。森下翔太に今季のチーム第1号となる一発が出るなど13安打の猛攻でライバルを押し切った指揮官は、2勝1敗とした開幕3連戦を振り返り、「今シーズンはちょっと野球の景色が違うかもしれない」と、言うのだ。実際、セ・パ