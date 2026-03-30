あなたは読めますか？突然ですが、「設える」という漢字読めますか？インテリアの紹介や、おもてなしのシーンで使われる上品な響きの言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しつらえる」でした！この漢字は、備えつける、あるいは、ある目的のために場所を整えたり飾りつけたりすることを意味します。ただ置くのではなく、心を込めて配置したり、特別な空間を作