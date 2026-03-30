あなたは読めますか？突然ですが、「患う」という漢字読めますか？日常的にも使われる表現ですが、いざ漢字だけを提示されると、読み方に一瞬迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「わずらう」でした！患うとは、病気にかかることや、思い悩んで苦しむことを意味します。「患者（かんじゃ）」という言葉に使われるように、心身に苦痛を抱えている状態を表します。例文としては、体調について「不摂生がた