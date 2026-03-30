JR東日本の特急が走行中にドアが開き重大インシデントに認定です。国土交通省によりますと、おととい午後2時ごろ、甲府から新宿行きの特急「かいじ」が山梨県大月市の初狩駅を通過する際、運転席のモニターにドアが開いていることを示す表示が出たため非常停止しました。確認したところ、進行方向の左側のドアが開いていましたが、乗客乗員およそ250人にケガはありませんでした。国の運輸安全委員会は、事故につながりかねない「重