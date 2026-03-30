フリーアナウンサーの石井亮次がＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜後１・５５）が、２０２５年度（昨年４月〜今年３月）の年度平均視聴率において、関東・関西・名古屋の主要３地区すべてで同時間帯トップを獲得した。ビデオリサーチの調べによると、関東地区では個人全体２．３％、世帯４．６％を記録し、２年連続の年度１位をキープ。お膝元の名古屋地区では世帯４．７％で３年