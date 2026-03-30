お笑いコンビ・きしたかのの高野正成（36）が29日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。Aマッソ・加納（37）をイジッた“その後”を明かした。加納をイジることは、触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」だと同番組で指摘していた高野。これを受け、今年1月に「Aマッソ加納をがっつりイジろう」と題した企画を実施した。加納をイジりたい芸人らが集まり、“加納は誰にもイジられて