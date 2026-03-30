メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。山里亮太との初企画はカズレーザー持ち込みのロケ「かにクリームコロッケはしご旅」。山里から月曜レギュラーの紹介があり、「気になる人いる？」と問われると「シソンヌの長谷川さん、という方が、やっぱり気になりますねぇ」と語った。月曜レギュラーはシソンヌの長谷川忍、望月理恵アナ、ジャー