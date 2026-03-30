三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突し、子ども3人を含む6人が死亡した事故から1週間を迎えました。6人の身元はいまだ特定されず、詳しい事故の原因も解明には至っていません。この事故は、20日未明、亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。この事故により、過失運転致死の疑いで大型ト