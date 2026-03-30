緊迫する中東情勢や原油価格の高騰などを受け、三重県が対策本部を設置し、会議を開いて、県内への影響などを確認しました。先月以降の中東情勢の変化を受け設置されたもので、会議には知事のほか、関係部局の部長らが出席しました。会議では、中東情勢の変化による影響について報告があり、県内の事業者に聞き取りを行ったところ飲食業や輸送業などの事業者から重油などの燃料調達が難しくなっているとの声や、牛肉の輸出事業者か