三重県警察本部の本部長に谷井義正氏が新たに着任しました。谷井氏は千葉県出身の49歳。東京大学法学部を卒業後、警察庁に入り、その後、警視庁で第一方面本部長を務めたほか、内閣官房内閣参事官などを歴任しました。着任会見で谷井氏は「AIを活用するなど時代の変化に対応できる強い警察であってほしい」と職員に話したと明かし「県民の皆さんと一緒に三重県の治安を守っていきたい」と決意を語りました。そして、今後より南海ト