子ども達に食と農業への理解を深めてもらおうと、JAバンクとJA三重信連が、三重県内すべての小学校と特別支援学校に農業と暮らしについて学べる教材を寄贈しました。贈呈式では、JA三重信連の内藤真毅代表理事理事長が三重県教育委員会の福永和伸教育長に教材の目録を手渡しました。教材は小学5年生を対象に作られたもので、農業と地形・気候の関係や農作物が生産されるまでの過程などがイラストや写真などを交えて分かりやすく説