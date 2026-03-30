二世帯住宅は親世帯と子世帯の距離が近いだけに、複雑な感情を抱きやすいもの。同居してくれた嫁や孫を気遣うばかりに自分の晩年の人生を謳歌できずに後悔する姑や、二世帯住宅の“うまみ”を狙ってあぐらをかく嫁もいるようで――。事例をもとに、「二世帯住宅」で起きがちな相続トラブルをみていきましょう。“念願の二世帯住宅”のはずが…姑の誤算遡ること20年前。サワコさん（仮名）は58歳のとき、息子夫婦と一緒に暮らすため