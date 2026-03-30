4月1日付で発令される三重県職員の定期人事異動が発表され、女性の管理職の増加に力を入れた人事となりました。今回の人事では今年度に比べ女性管理職が9人増え128人となり、管理職に占める女性職員の割合が1.2ポイント上昇し18.1％に。今年度の16.9％を超え過去最高を更新しました。一見知事は定例会見で「女性管理職の数が増えていけばいくほど女性にとって色んなロールモデルが見えてきますので、これは大事なこと」と話しまし