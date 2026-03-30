教育にも力を注いだ真珠王・御木本幸吉の精神を受け継ぎ、学生を支援する御木本奨学生認定書の交付式が3月29日、三重県鳥羽市のミキモト真珠島で行われました。この奨学金は、世界初の真珠養殖に成功した御木本幸吉が「学生の手本になりたい」と教育にも力を注いだことから、高校や専門学校に進学する鳥羽市と志摩市在住の生徒を対象に、ミキモトグループが毎年行っているものです。最初に御木本真珠島の柴原昇取締役が「頑張る前