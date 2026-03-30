各地から桜の便りが届く中、三重県尾鷲市内の桜の名所は、例年よりやや遅い春の訪れとなっています。熊野古道・八鬼山越えの登り口にある玄工山（げんくやま）では、ソメイヨシノがようやく咲き始めました。例年であれば見ごろを迎える時期ですが、2026年は少し遅れている様子で、関係者によりますと「玄工山公園のソメイヨシノは今週中には見頃を迎えるのでは」とのことです。一方、尾鷲市の天満荘では、枝垂れ桜が満開となり、訪