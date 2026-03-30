「見慣れない漢字だったので…ついつい調べちゃいました」【写真】謎の女・さゆり役の蒼戸虹子好奇心旺盛な17歳は個性的な映画のタイトルとの出会いを、冗談めかしながら振り返る。岡山に伝承される妖怪、すねこすりをモチーフにした幻想譚『脛擦りの森』が4月10日から公開される。高橋一生の妻役に大抜擢若く美しい謎めいた女性・さゆりを演じるのは新人俳優の蒼戸虹子（17）。人里離れた山奥の屋敷に住む老人（高橋一生）の、物