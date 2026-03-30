自然に触れながら、地域の観光スポットを巡るアウトドアスポーツ、「ロゲイニング」の大会が3月29日、三重県志摩市で開かれました。ロゲイニングは、地図を見ながら制限時間内にチェックポイントを回って、獲得できた得点を競うスポーツです。3月29日の大会は、志摩市阿児町エリアを歩いて巡り、町の新しい魅力を発見してもらおうと開かれたもので、県内外から74チーム、約200人が参加しました。阿児アリーナをスタートした参加者