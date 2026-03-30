マツダが描いた「流れ」のスポーツクーペ！ 独創のパッケージングかつてマツダは、自然界に存在する「流れ」の動きを造形に取り入れた「NAGARE（流れ）」コンセプトを掲げたデザインスタディを展開していました。その一環として、都市で映えるスポーティなクーペとして提案されたモデルが「流雅（Ryuga／リューガ）」でした。【画像】超カッコいい！ これがマツダの「斬新2＋2スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上） こ